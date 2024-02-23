Глава Южного командования ВС США посетит Аргентину в апреле

В марте также запланированы визиты замсекретаря министерства энергетики, представителя министерства торговли и ответственного за планирование политики Госдепа, сообщила глава МИД южноамериканской страны Диана Мондино

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 февраля. /ТАСС/. Глава Южного командования Вооруженных сил США Лора Ричардсон посетит Аргентину в апреле. Об этом сообщила министр иностранных дел южноамериканской страны Диана Мондино.

"В графике уже стоят визиты замсекретаря министерства энергетики, [представителя] министерства торговли и ответственного за планирование политики Госдепартамента. Все трое будут в марте. В апреле приедет глава Южного командования США", - сказала Мондино на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В ходе визита в Аргентину Блинкен встретился с президентом страны Хавьером Милеем.

В январе 2023 года Ричардсон заявила, что Венесуэла, Куба, Никарагуа и еще шесть государств Латинской Америки имеют российское вооружение, а Соединенные Штаты работают над тем, чтобы "заменить это российское вооружение на американское, если эти страны захотят передать его Украине". В конце того же месяца на тот момент президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что его страна и другие государства Латинской Америки не планируют поставлять оружие на Украину или в какие-либо еще зоны конфликтов.

В середине декабря прошлого года интернет-портал Noticias Urbanas сообщил, что новое правительство Аргентины хочет передать Украине два купленных в России транспортных вертолета Ми-171Е. Администрация Милея официально не комментировала эти сообщения. Посол РФ в южноамериканской республики Дмитрий Феоктистов заявил, что Россия выступает категорически против передачи вертолетов Украине и надеется, что Аргентина продолжит придерживаться позиции о невозможности отправки военной техники в зону конфликта.