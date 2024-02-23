Бербок заявила, что Запад поддерживает Украину, но не должен забывать о других конфликтах

Глава МИД Германии считает, что в нынешних условиях "самое худшее - это противопоставлять одну жизнь другой"

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заверила Украину в поддержке и призвала не забывать о других конфликтах в мире. С соответствующим заявлением она выступила на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы будем поддерживать Украину, сколько потребуется", - сказала министр.

В ходе выступления она упомянула другие конфликты, в частности на Ближнем Востоке и в Судане. "Каждая жизнь в равной степени важна, человечество неделимо", - сказала глава МИД. По ее мнению, в нынешних условиях "самое худшее - это противопоставлять одну жизнь другой".