Киев предложил Варшаве совместно призвать ЕК "остановить" аграрный экспорт РФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что российский экспорт сельхоз продукции в страны ЕС вырос в 2023 году до 5,2 млн тонн

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Украинское правительство предложило властям Польше совместно обратиться к Европейской комиссии с призывом "остановить" российский аграрный экспорт в ЕС, что является одним из пунктов плана Киева по снятию блокады границы польскими фермерами. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Предлагаем польскому правительству принять совместное обращение к Еврокомиссии с призывом остановить российский аграрный экспорт в ЕС", - написал он в Telegram-канале.

По данным Шмыгаля, российский экспорт аграрной продукции в страны Евросоюза вырос в 2023 году по сравнению с 2022 годом с 4,9 млн тонн до 5,2 млн тонн. "Украина и Польша точно могут заместить эту продукцию", - добавил он. При этом украинское правительство хочет, чтобы Еврокомиссия также ввела "дополнительные ограничения и усиленный мониторинг аграрного импорта третьих стран в ЕС, как это происходит сейчас с Украиной", и запустила совместный контроль на границе Украины и стран ЕС.

Всего в озвученном украинским премьером плане пять шагов. Шмыгаль заявил о согласии Киева с предложенными Еврокомиссией ограничениями на аграрный экспорт, с предложением продавать в ЕС товары без квот и пошлин в объемах не больше среднего за предыдущие два года, а также о готовности "продолжать механизм верификации экспорта зерна, кукурузы, подсолнечника и рапса". Более того, Украина решила направить в Еврокомисиию предложение провести "неотложный скрининг" аграрной и транспортной политики. "Это нужно для того, чтобы раз и навсегда снять манипуляции относительно качества нашей аграрной продукции, а также относительно того, соответствует ли поддержка наших аграриев стандартам Всемирной торговой организации", - считает Шмыгаль.

Киев также настроен на создание трехстороннего штаба Украина - Польша - Еврокомиссия под председательством аграрных министров двух стран и представителя ЕК. "К работе штаба также присоединим украинские и польские аграрные ассоциации", - уточнил премьер. По его мнению, штаб должен работать круглосуточно для оперативного решения возникающих проблем.

В последнем пункте плана Шмыгаль отметил, что блокада польско-украинской границы стала угрозой национальной безопасности Украины. "Вопрос блокирования границы должен быть решен значительно раньше 28 марта - даты, когда должно было бы состояться совместное заседание правительств Украины и Польши", - написал он, подчеркнув, что в противном случае Киев оставляет за собой право на зеркальные меры.

Ситуация на польско-украинской границе

20 февраля польские фермеры вышли на акции протеста в 180 местах по всей Польше. Аграрии вывели сельскохозяйственную технику на дороги, а также на улицы ряда крупных городов страны. Протестующие полностью перекрыли проезд грузовиков через пропускные пункты на границе с Украиной, а на трех КПП не пропускают и другие виды транспорта. Возле пункта пропуска в Медыке участники протеста высыпали зерно из вагонов железнодорожного состава.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши. 27 февраля польские фермеры организуют "марш на Варшаву", к которому присоединятся их коллеги из других стран ЕС.