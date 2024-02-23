Белый дом заявил, что меры США против России должны быть действенными

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби подчеркнул, что США с февраля 2022 года внесли в санкционные списки более 4 тыс. физических и юридических лиц

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена принимает ограничительные меры против России, исходя из их эффективности. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос о возможности внесения РФ в список спонсоров терроризма.

"Мне нечего добавить к тому, чего мы не делали", - сказал Кирби. Представитель Белого дома подчеркнул, что США с февраля 2022 года внесли в санкционные списки более 4 тыс. физических и юридических лиц, в пятницу в перечни было добавлено более 500. "И будут еще. Мы продолжим привлекать Россию к ответственности", - предупредил Кирби.

По его словам, США "принимают решения, исходя из того, что действительно будет оказывать должное влияние" на РФ. "Мы знаем, что они [санкции] имели свое воздействие", - утверждал представитель администрации, приведя в качестве аргумента утверждения о наращивании Россией военного сотрудничества с Ираном и КНДР. По словам Кирби, США "сосредоточены на инструментах и механизмах, которые <...> будут оказывать влияние на экономику [России] и ее возможность вести" боевые действия. В то же время, утверждал представитель Белого дома, в Вашингтоне "стараются убедиться" в том, что ограничительные меры не усугубляют гуманитарную ситуацию в РФ.

18 февраля известный своей антироссийской позицией сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) в очередной раз предложил внести Россию в составляемый США список стран - спонсоров терроризма, использовав как предлог смерть Алексея Навального. 20 февраля МВД России переобъявило в розыск Грэма после возбуждения нового уголовного дела в отношении него. Росфинмониторинг внес сенатора в перечень террористов и экстремистов. МВД России объявляло его в розыск по уголовной статье в мае прошлого года. Тогда председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний Грэма.