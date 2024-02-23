В ХАМАС заявили, что палестинцы позитивно восприняли предложения по диалогу с Израилем

При этом позиция движения была основана на главных приоритетах: прекращении агрессии в Газе, свободном перемещении и возвращении населения в свои дома, предоставлении срочной гуманитарной помощи

КАИР, 23 февраля. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС в позитивном ключе рассматривало предложения, которые были представлены посредниками на переговорах с израильской стороной об урегулировании ситуации в секторе Газа. Об этом сообщил член политбюро ХАМАС Усама Хамдан.

"Движение позитивно отнеслось к предложениями и инициативам, выдвинутым посредниками", - отметил Хамдан, заявление которого размещено в Telegram-канале движения. Он добавил, что при этом позиция ХАМАС "была основана на главных приоритетах: прекращении агрессии в Газе, свободном перемещении и возвращении населения в свои дома, в том числе на севере сектора, предоставлении срочной гуманитарной помощи и гарантий восстановления разрушенного [израильской армией] анклава".

По убеждению Хамдана, позиция Израиля и его негативные ответы на предложения посредников "создают множество препятствий для достижения соглашения". Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, как заявил член политбюро ХАМАС, "тянет время, уклоняется от прямых ответов и стремится сорвать достижение договоренностей". Хамдан считает, что премьера Израиля "не заботит освобождение заложников и он разыгрывает эту карту для достижения собственных целей".

Член руководства ХАМАС добавил, что действия израильского правительства "противоречат имеющимся инициативам и всем заинтересованным сторонам и международному сообществу следует сделать правильный вывод из создавшейся ситуации".

Парижские консультации по Газе

В пятницу в Париже начался второй раунд многосторонних переговоров об урегулировании ситуации в секторе Газа. В парижских встречах принимают участие представители Египта, Катара, Соединенных Штатов и Израиля. Как указывают источники, целью встреч является достижение соглашения о прекращении огня в секторе, договоренностей об обмене заложников, удерживаемых радикальными группировками в анклаве, на палестинских заключенных, также обсуждается поддержка доставки гуманитарной помощи жителям Газы.

Согласно информации телеканала Al Jazeera, ХАМАС и израильские власти намерены достичь перемирия и готовы пойти на уступки, но время поджимает. В этом контексте, указывает телеканал, речь идет о неоднократных заявлениях посредников о необходимости приложить максимум усилий для достижения перемирия между сторонами конфликта до священного для мусульман поста в месяц рамадан, который в этом году наступает 11 марта.

28 января Agence France-Presse информировало, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс встретился в Париже с представителями Египта, Израиля и Катара. Телеканал NBC сообщил, что участники консультаций договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Однако до сих пор сторонам конфликта не удалось прийти к какому-либо конкретному соглашению ни по одному из предложенных посредниками пунктов.