Глава МИД Австрии опроверг свои намерения продолжить карьеру в структурах ЕС или ОБСЕ

Александер Шалленберг заявил, что он "был до должности министра, будет и после министерской должности"

ВЕНА, 23 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг опроверг наличие у него намерения продолжить карьеру в структурах ЕС или в руководстве ОБСЕ после истечения срока полномочий в сентябре.

"Ни то, ни другое не является моей целью. Я впервые слышу об ОБСЕ. Знаете, я уже пережил несколько бурных моментов в своей политической карьере. Александер Шалленберг был до должности министра, будет и после министерской должности. Я отношусь к этому относительно спокойно", - прокомментировал он в интервью изданию Der Standard вопрос о вероятности продолжения карьеры в европейских структурах или ОБСЕ.

Очередные выборы в Национальный совет (нижнюю палату парламента) Австрии пройдут 29 сентября. Правящая Австрийская народная партия, членом которой является Шалленберг, на сегодняшний день занимает лишь третье место в социологических опросах. Ранее в ряде публикаций упоминалась вероятность продолжения карьеры австрийского министра в структурах Евросоюза или ОБСЕ.

В январе Мальта сменила Северную Македонию на посту действующего председателя ОБСЕ. В ходе министерского совещания в Скопье в декабре 2023 года Россия согласилась на продление срока мандата генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид и трех других высших руководителей организации (представителя по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейро, верховного комиссара по делам национальных меньшинств Кайрата Абдрахманова и главы Бюро по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи) на девять месяцев, до сентября этого года. Позднее постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал мальтийское председательство организации разместить вакансии четырех ключевых руководителей объединения для поиска кандидатов им на замену.