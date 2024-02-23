Белый дом заявил, что Байден по ошибке назвал вдову Навального Иоландой

При этом в официальной расшифровке Белого дома произнесенное президентом имя Навальной зачеркнуто, а в скобках указано ее настоящее

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден после встречи в Сан-Франциско (штат Калифорния) с вдовой Алексея Навального Юлией перепутал ее имя, назвав Иоландой. Слова американского лидера приводит пресс-служба Белого дома.

"Сегодня утром я имел честь встретиться с женой и дочерью Алексея Навального", - заявил Байден в беседе с журналистами в четверг. По утверждению американского лидера, его "восхищает то, что жена и дочь [Навального] переняли" его "удивительную смелость".

"Что мне стало ясно, так это то, что Иоланда собирается продолжать борьбу. Так что мы не отступим", - заявил Байден. При этом в официальной расшифровке Белого дома произнесенное президентом имя вдовы Навального зачеркнуто, а в скобках указано ее настоящее имя.

16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии. По данным ведомства, он после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса. Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль считает прозвучавшие со стороны ряда западных стран заявления насчет смерти Навального оголтелыми и абсолютно недопустимыми с учетом того, что пока нет никакой информации о причинах случившегося.