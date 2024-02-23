Байден и Мелони 1 марта обсудят в Вашингтоне помощь Украине

Президент США и премьер-министр Италии также поговорят о "предотвращении региональной эскалации на Ближнем Востоке, доставке гуманитарной помощи жителями Газы, ситуации в Северной Африке и тесной трансатлантической координации в том, что касается КНР"

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден 1 марта примет в Белом доме премьер-министра Италии Джорджу Мелони, они обсудят вопросы, касающиеся поддержки Киева. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, Байден и Мелони "обсудят общие подходы к реагированию на глобальные вызовы, включая их приверженность продолжить поддержку Украины". Они также поговорят о "предотвращении региональной эскалации на Ближнем Востоке, доставке гуманитарной помощи жителями Газы, ситуации в Северной Африке и тесной трансатлантической координации в том, что касается КНР".

Кроме того, Байден и Мелони "обсудят председательство Италии в Группе семи и координацию в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне". Он пройдет в июле.