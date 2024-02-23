Глава МАГАТЭ заявил, что инспекторы на прошлой неделе каждый день слышали взрывы на ЗАЭС

Отчеты экспертов указывают на возможные боевые действия недалеко от нее, отметил Рафаэль Гросси

ВЕНА, 23 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы агентства каждый день на прошлой неделе фиксировали взрывы в непосредственной близости от Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"Я по-прежнему глубоко обеспокоен ситуацией с ядерной безопасностью на крупнейшей в Европе атомной электростанции, расположенной на передовой. Отчеты наших экспертов указывают на возможные боевые действия недалеко от нее. Я еще раз призываю все стороны строго соблюдать пять конкретных принципов защиты станции и избегать любых нападений или военной деятельности, которые могут поставить под угрозу ядерную безопасность", - приводит слова Гросси пресс-служба организации.

Глава МАГАТЭ также отметил, что инспекторы агентства "каждый день на прошлой неделе слышали взрывы" неподалеку от станции и призвал восстановить ведущую к ЗАЭС линии электропередачи мощностью 330 КВ "как можно скорее".

Линия электропередачи мощностью 330 КВ была отключена во вторник из-за неисправности на украинской стороне. По данным МАГАТЭ, ее повторный запуск ожидается не ранее 1 марта.

В начале февраля руководитель МАГАТЭ в четвертый раз посетил Запорожскую АЭС. Гросси также планирует посетить Москву в конце месяца. Глава Росатома Алексей Лихачев подчеркнул, что рассчитывает на скорую встречу с главой МАГАТЭ.