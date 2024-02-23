23 февраля, 19:39
Военная операция на Украине

Глава МАГАТЭ заявил, что инспекторы на прошлой неделе каждый день слышали взрывы на ЗАЭС

Отчеты экспертов указывают на возможные боевые действия недалеко от нее, отметил Рафаэль Гросси

ВЕНА, 23 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы агентства каждый день на прошлой неделе фиксировали взрывы в непосредственной близости от Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"Я по-прежнему глубоко обеспокоен ситуацией с ядерной безопасностью на крупнейшей в Европе атомной электростанции, расположенной на передовой. Отчеты наших экспертов указывают на возможные боевые действия недалеко от нее. Я еще раз призываю все стороны строго соблюдать пять конкретных принципов защиты станции и избегать любых нападений или военной деятельности, которые могут поставить под угрозу ядерную безопасность", - приводит слова Гросси пресс-служба организации.

Глава МАГАТЭ также отметил, что инспекторы агентства "каждый день на прошлой неделе слышали взрывы" неподалеку от станции и призвал восстановить ведущую к ЗАЭС линии электропередачи мощностью 330 КВ "как можно скорее".

Линия электропередачи мощностью 330 КВ была отключена во вторник из-за неисправности на украинской стороне. По данным МАГАТЭ, ее повторный запуск ожидается не ранее 1 марта.

В начале февраля руководитель МАГАТЭ в четвертый раз посетил Запорожскую АЭС. Гросси также планирует посетить Москву в конце месяца. Глава Росатома Алексей Лихачев подчеркнул, что рассчитывает на скорую встречу с главой МАГАТЭ. 

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