Асад в послании Путину в День защитника Отечества отметил героизм и мужество ВС РФ

Президент Сирии поздравил Минобороны РФ, "которое демонстрирует высокую эффективность в защите России и ее национальных интересов"

БЕЙРУТ, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад направил поздравление президенту России Владимиру Путину по случаю Дня защитника Отечества. Содержание поздравительного послания приводит государственная газета Al Watan.

Сирийский лидер подчеркнул, что "высоко ценит героизм и мужество российских вооруженных сил, проявленные в войне против терроризма на сирийской территории".

"Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества и через Вас передаю свои поздравления доблестному российскому военному ведомству, которое демонстрирует высокую эффективность в защите России и ее национальных интересов", - отмечается в тексте послания.