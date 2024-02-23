Минск призвал страны - члены ОБСЕ объединить усилия для прекращения конфликта в Европе

Представитель Белоруссии при международных организациях в Вене Андрей Дапкюнас отметил, что большинство государств - участников кризиса "не в состоянии или попросту не желают признать его сложную, глубинную подоплеку"

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Остановить конфликт в Европе и не допустить его расползания можно только общими усилиями всех стран - членов ОБСЕ. Об этом на расширенном заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил представитель Белоруссии при международных организациях в Вене Андрей Дапкюнас.

"Остановить идущую войну в Европе и предотвратить ее расползание можно только коллективными усилиями сообщества ОБСЕ", - приводит его слова агентство БелТА.

Дапкюнас напомнил о том, что "уже годы в Европе бушует кровопролитный военный конфликт", однако "ход сегодняшней дискуссии, как и любого другого заседания постоянного совета, говорит о том, что большинство государств-участников, к сожалению, не в состоянии или попросту не желают признать его сложную, глубинную подоплеку".

"Любой, кто сегодня, поддавшись соблазну не развязать, а разрубить военной силой, гордиев узел войны на Украине, выступает за ее продолжение до победного конца, тот подталкивает мир к глобальной катастрофе", - подчеркнул дипломат.

Дапкюнас указал на то, что "любой, кто закрывает глаза на то, что послевоенная система военной безопасности в Европе разрушена, любой, кто продолжает по инерции оперировать иллюзорными понятиями, утратившими свою силу и смысл, тот сознательно создает дымовую завесу, которая мешает коллективным усилиям по предотвращению новой мировой войны". "Уже скоро десятилетие, как Беларусь настойчиво призывает страны, осознающие свою ответственность за судьбы мира, договориться о новой системе евразийской и евроатлантической коллективной безопасности, разработать всеобъемлющий европейский мирный договор. Мы предлагаем мальтийскому и будущим председательствам ОБСЕ рассматривать скорейшую разработку и согласование новой модели коллективной безопасности на пространстве ОБСЕ в качестве приоритетной задачи. При этом вести эту работу придется не в комфортном формате единомышленников, а с участием всех государств ОБСЕ", - заявил постпред.

"Во имя мирного будущего новых поколений начать эту непростую работу нужно уже сейчас. Пока не поздно", - призвал Дапкюнас.