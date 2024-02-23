В ООН не смогли объяснить различий в характеристике военных действий РФ и Израиля

Официальный представитель председателя Генассамблеи ООН не стала пояснять, почему слово "агрессия" не применяется в контексте конфликта между Палестиной и еврейским государством

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель председателя Генассамблеи ООН ушла от ответа на вопрос журналиста, почему во всемирной организации используют слово "агрессия" в случае со специальной военной операцией РФ на Украине, однако в контексте боевых действий Израиля в секторе Газа такая формулировка во всемирной организации не используется.

"Сегодня мы говорим об Украине и используем подобные формулировки, - сказала она в ответ на соответствующий вопрос на брифинге. - Когда мы будем говорить об Израиле, то там будут выбраны слова, которые будут применяться [в контексте палестино-израильского конфликта], но сегодня мы не говорим об Израиле". Ранее председатель ГА ООН Дэннис Фрэнсис в ходе своего выступления на заседании органа по Украине использовал в своей речи слово "агрессия" в контексте украинского кризиса.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве, где погибли уже более 28 тыс. человек. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.