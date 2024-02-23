Макрон отказался от открытых дебатов с фермерами на агровыставке

Президент Франции уточнил, что "пригласит все фермерские профсоюзы пообщаться перед официальным открытием салона"

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон отменил открытые дебаты с представителями фермерских профсоюзов на Международном сельскохозяйственном салоне, который открывается 24 февраля в пригороде Парижа. Об этом президент сообщил на своей странице в X (ранее Twitter).

"Профсоюзы фермеров хотели, чтобы этот салон не был просто очередной выставкой. Они хотели открытых дебатов. Теперь они требуют их отмены. Принято к сведению", - написал он. Президент уточнил, что "пригласит все фермерские профсоюзы [пообщаться] перед официальным открытием салона".

Изначально планировалось, что Макрон проведет открытую дискуссию с представителями фермерских объединений после открытия салона. Однако лидер Национальной федерации профсоюзов фермеров Арно Руссо выразил протест против предложения Елисейского дворца пригласить на дебаты представителей движения Soulevements de la Terre ("Восстание земли"), которое МВД требовало распустить за насильственные акции против строительства оросительных бассейнов на юге Франции. Это приглашение назвал несвоевременным даже министр сельского хозяйства Марк Фено, а в Елисейском дворце через некоторое время признали идею ошибкой.

Как передавал телеканал BFMTV, Главное управление внутренней безопасности (внутренняя разведка) Франции опасается возможных провокаций со стороны фермеров во время поездки президента на агровыставку. В представленном аналитиками докладе говорится о возможном проведении "множества акций" и риске того, что Макрона освистают. По данным телеканала, посетители салона будут подвергаться тщательному досмотру. Организаторы намерены увеличить численность охраны на 30-40%.

Протест аграриев

Массовые демонстрации аграриев проходили в течение января во Франции на волне недовольства падением доходов из-за инфляции и увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины в результате отмены Евросоюзом пошлин. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур и менее жесткое регулирование сельского хозяйства. В знак протеста фермеры при помощи тракторов перекрывали крупные дорожные магистрали и проводили манифестации перед зданиями государственных органов.

Премьер-министр Габриэль Атталь огласил несколько пакетов потенциальных мер. Среди прочего речь идет об отмене повышения акциза на дизельное топливо для спецтехники.