Глава МИД ФРГ назвала ситуацию в анклаве катастрофической

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости гуманитарной паузы в секторе Газа для доставки помощи.

"Нам нужна гуманитарная пауза для освобождения заложников и доставки гуманитарной помощи в сектор Газа", - цитирует ее выступление в Нью-Йорке агентство DPA. По оценке министра, гуманитарная ситуация там "сейчас катастрофическая".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.