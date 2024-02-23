Люксембург назвал ошибкой чествование нациста в канадском парламенте

Министр иностранных дел страны Ксавье Беттель утверждает, Оттава "не знала про историю этого человека"

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Ситуация с чествованием в канадском парламенте служившего в войсках СС украинского нациста Ярослава Хунки (Гуньки) была ошибкой властей страны, считает министр иностранных дел и бывший премьер-министр Люксембурга (2013-2023) Ксавье Беттель.

"Были совершены ошибки, - сказал он в ответ на соответствующий вопрос, выступая перед журналистами. - Совершенные ошибки в канадском парламенте были признаны самими канадцами".

По утверждению Беттеля канадские власти "не знали про историю этого человека". Беттель заявил, что для него "это дело закрыто".

Украинский националист, 98-летний Ярослав Хунка (Гунька), был приглашен в парламент Канады во время визита в страну украинского президента Владимира Зеленского. После того как выяснилась принадлежность Хунки к признанной Нюрнбергским трибуналом преступной организации, начался скандал, результатом которого стала отставка спикера Палаты общин парламента Энтони Роты, который взял вину за приглашение нациста на себя. Владимир Катрюк в 1951 году по фальшивым документам уехал в Канаду, где получил гражданство. В ходе нескольких процессов канадский суд не признал доказанным участие карателя в военных преступлениях. В Белоруссии в настоящее время над ним идет суд, так как законодательство республики позволяет привлекать к ответственности лиц, совершивших военные преступления и преступления геноцида, даже в случае смерти подсудимого.

В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".