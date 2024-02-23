МИД ФРГ изменит транслитерацию украинской столицы с Kiew на Kyjiw

Как следует из немецкого словаря Duden, оба варианта написания являются верными

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Немецкий МИД теперь будет в служебной переписке, текстах и справочных материалах использовать для обозначения украинской столицы слово Kyjiw вместо Kiew. Об этом ведомство сообщило в X (ранее Twitter).

"Министерство постепенно переходит на новое написание. Мера коснется интернет-сайтов, таблички на посольстве Германии на Украине, служебных печатей", - говорится в сообщении.

Как уточняет агентство DPA, слово Kiew, которое восходит к русской транскрипции, до сих пор остается более востребованным в немецком языке. Тип транслитерации, на который теперь переходит МИД, начал встречаться с 2021 года, отмечает агентство. Словарь немецкого языка Duden помечает оба варианта как правильные.