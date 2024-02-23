Испания пообещала "соответствующий ответ" на предполагаемую смерть Кузьминова

Глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес уточнил, что сейчас полиция ведет расследование

МАДРИД, 23 февраля. /ТАСС/. Правительство Испании пообещало "соответствующий ответ" после прояснения обстоятельств возможного убийства в провинции Аликанте летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет. Об этом заявил журналистам глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес.

"Полиция проводит расследование, и я попросил сообщить мне об этом, - отметил он. - Ответ будет соизмерим с совершенными действиями. Я не хочу торопиться, здесь нужно быть очень осторожным". "Нам не следует говорить легкомысленно", - добавил глава ведомства. По его словам, когда станут известны результаты расследования, Мадрид "даст соответствующий ответ", поскольку в стране ни одно преступление не остается безнаказанным.

Ранее газета El País со ссылкой на правительственные источники передавала, что испанские спецслужбы не были официально проинформированы о том, что Кузьминов прибыл в провинцию Аликанте, где, как предполагается, был найден мертвым 13 февраля. По версии газеты El Periódico, мужчина приехал в Испанию в октябре 2023 года по украинскому паспорту, в котором фигурировали вымышленные имя и дата рождения.

19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в Испании. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины. При этом власти пиренейского королевства пока официально не подтверждают, что умершим является Кузьминов.

В пресс-службе провинциальной гражданской гвардии сообщили ТАСС, что правоохранительные органы расследуют предположительное убийство 33-летнего гражданина Украины в автономном сообществе Валенсия. Отмечается, что тело было обнаружено с огнестрельными ранениями. Полиция не исключила, что документы, которые были при себе у мужчины, могли быть фальшивыми.