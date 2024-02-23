СМИ: военные Ирана ликвидировали главаря террористической организации "Джейш аль-Адль"

Также были уничтожены сообщники Исмаила Шах Бахша, сообщает агентство Mehr

ДУБАЙ, 23 февраля. /ТАСС/. Сотрудники сил безопасности Ирана уничтожили главаря террористической группировки "Джейш аль-Адль" и его сообщников во время операции на юго-востоке страны. Об этом сообщило агентство Mehr.

По его информации, иранские военные проводили в районе операцию по задержанию одного из главарей "Джейш аль-Адль" Исмаила Шах Бахша. В результате вооруженного столкновения он и его сообщники были ликвидированы.

"Джейш аль-Адль" - исламистская боевая организация, действующая в основном на юго-востоке Ирана, где пролегает плохо охраняемая граница с Афганистаном и Пакистаном.