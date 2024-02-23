Глава британского МИД заявил, что мир должен продолжать всемерно помогать Украине

Украинцы имеют право защищать свою страну, также отметил Дэвид Кэмерон

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Мир должен продолжать оказывать всемерную помощь Украине и не допускать победы России в конфликте. Об этом, выступая перед журналистами на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон.

"Мир не будет отворачиваться [от происходящего на Украине]. Мы должны продолжать помогать Украине всем, чем можем. Они имеют право защищать свою страну, отстаивать свои границы и восстановить свой суверенитет. Что касается Великобритании, мы продолжим поддерживать ее [Украину] столько, сколько нужно", - сказал Кэмерон, выразив уверенность в том, что Конгресс США вскоре одобрит пакет финансовой помощи Киеву.

По версии министра, победа России в конфликте с Украиной будет иметь не только "разрушительные последствия для европейской безопасности", но и негативно отразится на безопасности США, усилив нестабильность в мире.