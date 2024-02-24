США признали наличие трудностей при попытках изъять активы России

Сложности связаны с тем, что эти средства хранятся на международных площадках, уточнила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация сталкивается с определенными затруднениями при попытках обеспечить изъятие замороженных активов РФ. Это признала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы продолжим активно обсуждать с нашими союзниками и партнерами, в том числе из Группы семи, а также с членами Конгресса дальнейшие шаги с целью прекращения российской агрессии и обеспечения того, чтобы Россия заплатила за нанесенный ущерб. Я не могу объявить что-либо новое, но это отчасти затруднительно, поскольку они [активы] хранятся на международных площадках. Так что это немного затруднительно", - заявила она, говоря о конфискации замороженных активов РФ.

"Я не могу говорить здесь за другие страны. Но я просто хотела удостовериться, что мы это изложили. Это затруднительно, это не так просто, как может показаться. Но, конечно, мне сейчас нечего заявить относительно этого", - добавила Жан-Пьер.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре 2023 года подчеркнула, что конфискация и замораживание российских активов Западом будут иметь как прецедент негативные последствия в целом для развития глобальной финансовой системы. Как заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в январе в интервью ТАСС, РФ будет вынуждена действовать симметрично, если западные страны решатся на конфискацию ее резервов.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен сообщил 11 января, что Вашингтон пока не принял окончательных решений о возможной конфискации замороженных на Западе активов России в размере около $300 млрд. По его словам, решение будет принято во взаимодействии с партнерами по Группе семи. О'Брайен напомнил, что лидеры объединения распорядились начать работу над практическими вопросами, касающимися того, как эти иммобилизованные активы могут быть использованы в интересах Украины.