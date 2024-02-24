Минфин: США говорят о пресечении обхода санкций против РФ с бизнесом в третьих странах

Предприниматели активно идут на контакт, так как "не хотят потерять доступ к нашему рынку или доллару", заявил первый заместитель министра финансов Соединенных Штатов Уолли Адейемо

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты все чаще ведут диалог о пресечении обхода западных санкций в отношении России не с властями, а напрямую с бизнесом в третьих странах. Об этом сообщил первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

"Когда дело касается третьих стран, мы все больше концентрируем внимание <...>. Мы все больше и больше говорим с их компаниями, хотя продолжаем взаимодействовать и с их правительствами", - заявил чиновник, комментируя в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке тему пресечения обхода западных рестрикций против России.

"И их [бизнесменов в третьих странах] заинтересованность, особенно в частном секторе и особенно крупных государственных предприятий, заключается в том, чтобы гарантировать, что они не нарушают наши санкции или режимы экспортного контроля. Потому что они не хотят потерять доступ к нашему рынку или доллару [США]", - пояснил Адейемо.