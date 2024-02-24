США заявили, что пакет санкций против РФ был готов до смерти Навального, а затем дополнен

Изначально он был подготовлен ко второй годовщине начала СВО на Украине, пояснила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Американская администрация подготовила новый список антироссийских санкций, обнародованный в пятницу, еще до смерти Алексея Навального, и дополнила его после инцидента. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

"Был ли пакет санкций подготовлен до смерти Навального? Да", - сказала она. "Завтра вторая годовщина [начала специальной военной операции РФ на Украине], но мы, очевидно, добавили дополнительные санкции, когда узнали о ситуации с Навальным", - отметила представитель Белого дома.

Жан-Пьер не стала вдаваться в подробности встречи президента США Джо Байдена с вдовой Навального. Она отказалась отвечать на вопрос, советовал ли ей президент не возвращаться в Россию. "Я не могу выходить за рамки разговора, частного разговора. Очевидно, она сама примет решение, и я просто не собираюсь вдаваться в подробности частной беседы", - сказала пресс-секретарь Белого дома.