"Семерка" проведет видеосаммит в годовщину начала спецоперации

Перед лидерами Группы семи выступит президент Украины Владимир Зеленский

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. Председательствующая в Группе семи Италия собирает первое совещание лидеров неформального объединения, которое состоится в режиме ВКС и будет посвящено Украине. Главная интрига заключается в том, где физически будет находиться итальянский премьер-министр Джорджа Мелони, которая может поехать в Киев.

СМИ давно предполагают такую поездку, в ходе которой, скорее всего, будет подписан и двусторонний документ о безопасности, подготовку которого анонсировал глава МИД и вице-премьер Антонио Таяни. Но то, что она может быть совмещена с саммитом "семерки", официально не подтверждается, хотя сама Мелони этого не исключила. Как говорят в итальянских дипломатических источниках, официально в Киеве в субботу ее не ожидают, но даже если поездка состоится, сообщать заранее об этом не будут по соображениям безопасности.

Зато уже известно, что в Киев в субботу приедет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее объявлялось, что перед лидерами "семерки" выступит президент Украины Владимир Зеленский, а сам саммит в годовщину начала СВО будет посвящен Украине. Однако участие украинского лидера в последующей дискуссии, которая рассчитана примерно на 1,5 часа, не предполагается. Вопросы в отношении информационной безопасности возникают и с точки зрения организации видеосвязи из другого государства, не входящего в Группу семи, отмечают наблюдатели.

По итогам саммита ожидается совместное заявление, в котором, скорее всего, будет подтверждена приверженность оказанию помощи Украине "столько, сколько понадобится". Одна из целей итальянского председательства - "переломить нарратив об усталости Запада от конфликта". Показательным также станет, будет ли содержаться какая-то формулировка об использовании замороженных российских активов в пользу Украины, выходящая за рамки или расширяющая то, что было зафиксировано в предшествовавших заявлениях. Дипломаты признают, что этот вопрос пока находится на "предварительной стадии" обсуждения, поскольку сложен с юридической точки зрения. Ранее надежду на выработку единого подхода по нему с партнерами по Группе семи высказал глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон, который убежден, что способ преодолеть юридические барьеры есть. Подобный подход не находит поддержки у руководства международной площадки Euroclear в Бельгии, где заморожено около 191 млрд евро российских активов. Так, глава депозитария Лив Мостри в интервью газете Financial Times в феврале сравнила последствия от такого шага с прямой конфискацией, что может нанести ущерб привлекательности евро и европейского рынка капиталов для международных инвесторов.

Накануне саммита и ЕС, и США, и Канада объявили о введении дополнительных санкций в отношении РФ, поэтому "семерка", очевидно, поддержит санкционную линию, направленную на перекрытие каналов в третьих странах, которые позволяют РФ обходить ограничения. Еще один открытый пункт - упоминание ситуации вокруг Алексея Навального. Наконец, не исключено, что несмотря на дату и основную тему, все-таки будет затронут конфликт на Ближнем Востоке.

Неоригинальная символичность

Проведение встречи онлайн - не новшество, этот формат позволила хорошо освоить пандемия. Видеосаммиты разного рода и уровня проводятся с 2020 года и продолжаются после завершения пандемии для удобства, когда нет возможности внеурочно собрать физически всех в одном месте. Эта опция позволяет "встречаться" чаще одного канонического раза в год. Само проведение саммита 24 февраля, в годовщину начала российской СВО на Украине, стало уже своего рода традицией. В прошлом году саммит 24 февраля - тоже в видеоформате - проводила председательствовавшая в "семерке" Япония.

Японский премьер-министр Фумио Кисида неоднократно подчеркивал, что власти страны планируют оказать Украине беспрецедентную помощь в восстановлении инфраструктуры и экономики. В рамках этого курса 19 февраля в Токио прошла конференция по восстановлению Украины, по итогам которой было объявлено, что правительство Японии намерено оказать помощь в восстановлении Украины по семи основным направлениям, включая разминирование, повышение производительности промышленности и развитие информационных технологий. Объем нового пакета помощи, который Япония намерена передать Украине в виде грантов, как сообщали японские СМИ, должен составить порядка 15,8 млрд иен ($106 млн). Японское правительство уже предоставило Киеву гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на сумму более $7,6 млрд.

Кто больше

Лидером среди европейцев по объему помощи остается Германия. К настоящему моменту Берлин в целом выделил на военную поддержку Киева средства или предоставил обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро. Как сообщил газете Rheinische Post президент Немецкого института экономических исследований Марсель Фратчер, конфликт на Украине уже обошелся Германии в сумму, превысившую 200 млрд евро. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 17 февраля, отметил, что другие страны должны стремиться больше тратить на защиту Украины, пусть даже средств не будет хватать на другие статьи.

Франция уже выделила Украине 2,1 млрд евро и минувшем году и 1,7 млрд евро в 2022 году. Франция поставила Украине с февраля 2022 года самоходные артиллерийские установки Caesar, зенитные комплексы Crotale, легкие колесные танки AMX-10 RC, противотанковые ракеты Milan, переносные зенитные ракетные комплексы Mistral, франко-итальянские системы противовоздушной обороны SAMP/T. Если раньше Франция поставляла Украине вооружения, которые в противном случае были бы отправлены на утилизацию из-за истечения срока годности, например системы ПВО Crotale, то теперь Париж рассчитывает перейти на прямые заказы от Киева для своих оборонных предприятий.

Совмещение военной помощи Украине с наращиванием оборонной индустрии - одна из заявленных целей Европы, тогда как США стоят за требованием довести национальные расходы в рамках НАТО до 2% ВВП. Перечень восьми итальянских пакетов военной помощи Киеву засекречен, как и их стоимость. По примерным подсчетам, она колеблется от 1 до 1,5 млрд евро.

Наиболее весомая военная помощь Украине поступает из США. С начала специальной военной операции они предоставили ей помощь на общую сумму более $44,2 млрд. За два года Вашингтон направил Киеву более 10 тыс. противотанковых ракетных комплексов Javelin, более 9 тыс. ракетных комплексов TOW с оптическим наведением, 31 танк Abrams, 39 реактивных систем залпового огня HIMARS, 12 зенитных ракетных комплексов NASAMS, 186 боевых машин пехоты Bradley, 189 бронетранспортеров Stryker, 270 гаубиц калибра 155 и 105 мм, а также один зенитный ракетный комплекс Patriot. 19 февраля телеканал NBC сообщил, что США намерены передать Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS для ударов по Крыму. Американская администрация допускает возможность передачи Украине ракет, но только после одобрения Конгрессом США выделения дополнительного финансирования. Как известно, решение пока заблокировано.

Кроме того, три страны "семерки" - Германия, Франция и Великобритания - подписали с Украиной соглашения об обязательствах в области безопасности. Документы рассчитаны на 10 лет и предполагают оказание разносторонней помощи как политического, так и экономического характера. Как написала газета La Repubblica, такие двусторонние соглашения служат, по сути, альтернативой приему страны в НАТО.

Основной - очный - саммит "семерки" должен пройти в июне в южной области Апулия.