В Египте заявили, что действия хуситов вредят мировой экономике, а не помогают палестинцам

Депутат египетского парламента Амин Масуд считает, что если мятежники хотят внести свой вклад в разрешение ситуации в Газе, то им следует направлять свои ракеты не на торговые суда, а на Израиль

КАИР, 24 февраля. /Корр. ТАСС Анастасия Оляндэр/. Действия сторонников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" в Красном море скорее вредят всей мировой экономике в целом и Египту в частности, но не служат решению палестинской проблемы. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС депутат египетского парламента Амин Масуд.

"В чем польза от действий хуситов в контексте палестинского вопроса? Они наносят ущерб международной торговле, глобальной экономической системе и существенно вредят Египту", - сказал он. По мнению политика, если бы хуситы действительно хотели внести свой вклад в разрешение ситуации в секторе Газа, они бы "направили свои баллистические ракеты не на торговые суда, а на Израиль".

Масуд также подчеркнул, что деятельность сторонников "Ансар Аллах" и то, что они публично связывают ее с обстановкой в Газе, "подрывает имидж палестинцев" в западных странах, где до этого было крайне много сочувствующих палестинской стороне конфликта. "Все эти действия только вредят палестинской проблеме, а не помогают в ее разрешении", - уверен депутат.

19 февраля президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что доходность Суэцкого канала снизилась по меньшей мере на 40-50% на фоне последних событий в Красном море. 16 января похожую оценку снижения доходности канала дал глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа. По его данным, в первой половине января доходы канала сократились на 41% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, а количество судов, прошедших по Суэцкому каналу, снизилось на 30% по сравнению с тем же периодом 2023 года, их тоннаж уменьшился на 41%.

Доходы Египта от эксплуатации Суэцкого канала в 2023 году превысили $10 млрд. Финансовые поступления от канала являются одной из основных доходных статей египетского бюджета и важным источником пополнения казны страны.

После обострения конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что будет совершать атаки на территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.