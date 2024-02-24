Посольство КНР в США назвало запугиванием санкции против китайских компаний за связи с РФ

Также пресс-секретарь китайского диппредставительства Лю Пэнъюй обвинил Вашингтон в злоупотреблении государственной властью "для подавления китайских компаний"

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Посольство КНР в США считает американские санкции против китайских компаний за связи с Россией актом экономического принуждения и запугивания. Об этом заявил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь китайского диппредставительства Лю Пэнъюй в ответ на просьбу прокомментировать введение Вашингтоном рестрикций.

"США ввели еще больше односторонних санкций против китайских компаний, ссылаясь на их связи с российской стороной, - заявил он. - Это типичный акт экономического принуждения, одностороннего подхода и запугивания".

Дипломат подчеркнул, что Пекин твердо выступает против выхода США "за рамки концепции национальной безопасности" и "злоупотребления государственной властью для подавления китайских компаний". "США должны немедленно исправить свои проступки и прекратить сдерживать и подавлять китайские компании, - отметил Лю Пэнъюй. - Китай продолжит делать все необходимое, чтобы решительно защищать законные права и интересы китайских компаний".