Макрон и Байден обсудили помощь Украине и ситуацию в Газе

В ходе телефонного разговора президенты Франции и США согласились с необходимостью продолжать наращивать поддержку Украины

ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил по телефону с американским лидером Джо Байденом дальнейшую поддержку Украины, а также ситуацию на Ближнем Востоке, в частности военные действия Израиля в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

"Они согласились с необходимостью продолжать наращивать поддержку Украины, чтобы помочь ей победить в конфликте с Россией", - говорится в сообщении администрации французского лидера. Также Макрон рассказал Байдену о предстоящей 26 февраля в Париже конференции, посвященной помощи Украине.

В ходе обсуждения ситуации на Ближнем Востоке Макрон "вновь заявил о своем несогласии с началом израильской операции в Рафахе" и указал на необходимость прекращения огня. Одним из способов достичь перемирия и способствовать деэскалации в регионе оба лидера считают "освобождение заложников". Макрон и Байден указали на необходимость гарантировать гуманитарный доступ в Газу, чтобы "удовлетворить огромные потребности [ее] населения". "Они также подтвердили свою совместную решимость избежать втягивания в конфликт других стран региона, в частности Ливана", - уточняется в коммюнике.

Кроме того, президенты обсудили "предстоящие франко-американские мероприятия, в частности [празднование] годовщины высадки в Нормандии". В июне 2024 года будет отмечаться 80-летие высадки союзников на северном побережье Франции во время Второй мировой войны.