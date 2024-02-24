Трамп назвал "ужасной" работу Байдена перед началом конфликта на Украине

Бывший американский лидер считает, что действующий президент США является худшим главой государства в истории страны

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил об "ужасной работе" американского лидера Джо Байдена перед началом конфликта на Украине.

"И у нас есть человек [Байден], который не способен <...> и не знает, как разговаривать с людьми. Если вы посмотрите на его риторику перед вторжением России на Украину, вы скажете, что он говорит полную противоположность того, что он должен был говорить, и что он проделал ужасную работу. Он худший президент в истории нашей страны", - сказал Трамп в пятницу, выступая перед своими сторонниками. Трансляция велась на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN. Бывший американский лидер также отметил, что если бы он был президентом, то конфликта не было бы.

Ранее Трамп заявлял, что в случае переизбрания намерен урегулировать конфликт на Украине за 24 часа.