Алексей Гончаренко считает Киев достаточно сильным и "очень важным союзником" Вашингтона

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Украина готова воевать с Китаем, КНДР, Ираном и любой другой страной на стороне США. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в пятницу в интервью американской телекомпании CNN.

"Соединенные Штаты будут иметь сильного союзника, которым может стать Украина. Если в будущем будет какая-либо война и Соединенным Штатам потребуется союзник, который будет стоять плечом к плечу с ними, кто будет с ними в окопах рядом с Тегераном? Я не думаю, что стран, готовых к этому, много. А украинцы готовы. Мы, украинцы, готовы стоять плечом к плечу с Соединенными Штатами в окопах возле Тегерана или в Северной Корее, или рядом с Пекином, разницы нет", - утверждал Гончаренко.

Он высказал мнение, что Украина "достаточно сильна" и является "очень важным союзником" США. Поэтому, как считает депутат Рады, Вашингтон должен продолжать оказание помощи Киеву.