Глава МИД Украины заявил о напряженной ситуации на фронте

При этом Дмитрий Кулеба отметил, что Киев не собирается признавать свое поражение

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Ситуация на фронте украинского конфликта является напряженной для Киева. Об этом заявил министр украинский иностранных дел Дмитрий Кулеба, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном Украине.

"В то время как мы собрались здесь, ситуация на фронте остается напряженной", - сказал Кулеба. В частности, он упомянул об отступлении Вооруженных сил Украины из города Авдеевки в Донбассе.

При этом Кулеба заявил, что власти Украины не намерены признавать свое поражение и уступать территории, которые считают своими, во имя заключения мира в стране.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии. В Минобороны РФ подчеркнули, что вывод украинских подразделений был хаотичным. Авдеевка расположена к западу от Ясиноватой, оттуда украинские войска также обстреливали близлежащие Донецк и Макеевку. Как заявили в Минобороны РФ, сейчас войска группировки "Центр" продолжают наступательные действия на территории ДНР.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН, подчеркнул, что сохранение Украины хоть в каком-то виде еще возможно, однако для этого она должна стать нейтральной и перестать представлять угрозу России. По словам представителя РФ, чем дольше затягивается конфликт из-за западной подпитки Киева, тем более невыгодные будут условия мира для Украины.