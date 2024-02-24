Сенатор считает, что США израсходовали 10-летний запас оружия на украинский конфликт

Джеймс Дэвид Вэнс подчеркнул, что у Соединенных Штатов нет вооружения, чтобы обеспечивать свою нацбезопасность

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты израсходовали на конфликт на Украине запас вооружений, которого в иных обстоятельствах хватило бы на 10 лет, и теперь не смогут обеспечивать нужды своей национальной безопасности. Такое мнение выразил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс (республиканец от штата Огайо), выступая на ежегодной Конференции консервативных политических действий (CPAC) под Вашингтоном.

"Мы израсходовали 10-летние запасы американского оружия на конфликт между Украиной и Россией, а сами не производим достаточного количества этих вооружений", - сказал он. "Нам нужно производить больше собственного оружия. Но они [администрация США] поставили нас в положение, при котором мы не можем производить достаточно. Они хотят, чтобы мы отправляли все критически важное оружие за границу", - добавил сенатор.

"Что произойдет, если вдруг, не дай бог, возникнет прямая угроза американской территории? У нас больше нет оружия, чтобы обеспечивать свою национальную безопасность. Давайте сосредоточимся на наших собственных проблемах", - подчеркнул Вэнс.

Сенатор выразил удивление позицией американских законодателей, которых "больше волнует конфликт за 6 тыс. миль [от США]", а не кризис на границе с Мексикой. По его мнению, такие члены Конгресса "занимаются не тем делом".