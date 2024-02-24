Руководитель БАПОР заявил, что способность организации выполнять свой мандат под угрозой

По словам Филиппа Лаззарини, агентство достигло "критической точки"

ДУБАЙ, 24 февраля. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) достигло критической точки, и его способность выполнять свою работу находится под угрозой. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на заявление главного комиссара организации Филиппа Лаззарини.

"С глубоким сожалением я должен сообщить, что БАПОР достигло критической точки и <...> его способность выполнять мандат, предоставленный резолюцией Генеральной Ассамблеи [ООН], в настоящее время находится под серьезной угрозой", - указано в заявлении Лаззарини.

В конце января несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в связях с радикальным палестинским движением ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль в прошлом октябре.