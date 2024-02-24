Красный Полумесяц сообщил о гибели девяти палестинцев в результате ударов Израиля по Газе

Еще 14 получили ранения

ДУБАЙ, 24 февраля. /ТАСС/. В результате ударов израильской авиации в центральном районе сектора Газа 9 человек погибли, еще 14 получили ранения. Об этом сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца.

"Бригады службы скорой помощи Палестинского общества Красного Полумесяца доставили в больницу 13 получивших ранения и тела 9 погибших в результате бомбардировки израильскими войсками жилого дома в центре города Дейр-эль-Балах, а также еще одного раненого из лагеря Аль-Магази, расположенного в центральной части сектора Газа", - указано в заявлении организации, опубликованном на ее странице в X (ранее Twitter).

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.