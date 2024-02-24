Лидер Бразилии продолжает считать события в Газе геноцидом даже после критики из Израиля

Луис Инасиу Лула да Силва также призвал перестать судить о нем на основании того, что сказал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вновь сравнил военные действия Израиля в секторе Газа с "геноцидом" и выступил за создание "свободного и суверенного палестинского государства", несмотря на критику, которой подвергся со стороны еврейского государства после предыдущего подобного заявлению.

"Пусть это палестинское государство живет в гармонии с Государством Израиль. То, что делает правительство Израиля, - это не война, это геноцид", - написал глава государства на своей странице в X (ранее Twitter).

При этом президент Бразилии призвал не пытаться интерпретировать его интервью. "Прочитайте интервью и перестаньте судить обо мне на основании того, что сказал премьер-министр Израиля", - добавил президент.

Лула да Силва 18 февраля заявил, что массовые убийства гражданского населения в результате бомбардировок сектора Газа со стороны Израиля по своему характеру могут сравниться с преступлениями Гитлера в отношении евреев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день назвал слова президента Бразилии "серьезными и постыдными" и сообщил, что вместе с министром иностранных дел Исраэлем Кацем принял решение немедленно вызвать посла Бразилии в Израиле для "строгого представления". 19 февраля Кац объявил президента Бразилии персоной нон грата до тех пор, пока тот не извинится и не откажется от сравнения Израиля с гитлеровской Германией.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.