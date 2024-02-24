Аргентинская провинция пригрозила правительству Милея прекратить поставки нефти и газа

Глава региона Чубут Игнасио Торрес призвал федеральный центр прекратить шантаж угрозами

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 февраля. /ТАСС/. Власти провинции Чубут предупредили федеральное правительство Аргентины, что регион может перестать отправлять нефть и газ, если не будут получать полагающиеся доходы от налоговых сборов.

"В феврале национальное правительство незаконно удержало 13,5 млрд песо [$16 млн], это более трети нашей месячной доли налоговых сборов. Если они не будут соблюдать конституцию и не отправят средства жителям Чубута, тогда Чубут не будет отправлять свою нефть и свой газ", - написал губернатор провинции Игнасио Торрес в X (ранее Twitter).

Глава региона, на который приходится около 30% добычи нефти в Аргентине, призвал федеральный центр проявлять уважение к провинциям. "Никто не может подчинять их или шантажировать угрозами сократить выделение государственных средств, которые им принадлежат по праву", - считает Торрес.

В совместном заявлении от имени "объединенных провинций юга", под которым, помимо Торреса, подписались губернаторы провинций Огненная Земля, Ла-Пампа, Санта-Крус, Неукен и Рио-Негро, утверждается, что действия правительства президента Хавьера Милея стали наказанием за неудавшуюся попытку провести через парламент подготовленный им пакет реформ. По словам администрации Милея, провинция недополучила средства из-за имеющегося долга.

В поддержку Чубута высказались губернаторы и других регионов страны, в том числе представители оппозиционной коалиции "Вместе за перемены", которая зачастую выступает союзником правящей коалиции "Свобода наступает". "Губернаторы "Вместе за перемены" выражают нашу полную поддержку губернатору Чубута в этот сложный момент, который переживают жители провинции", - говорится в их совместном заявлении, под которым подписались главы девяти регионов, в том числе столицы.

Конфликт между Милеем и губернаторами обострился после того, как депутаты не поддержали отдельные статьи подготовленного его правительством пакета реформ. Правящая коалиция отозвала законопроект и в заявлении назвала предателями губернаторов, которые якобы гарантировали поддержку близких к ним депутатов.