Bloomberg: вопрос о помощи Украины расколол Европу

По информации агентства, страны Восточной Европы обвиняют Западную Европу в том, что она не прислушивается к нуждам Киева

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Вопрос о помощи Украине расколол Европу, теперь страны Восточной Европы меньше доверяют странам Западной Европы. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, спор о том, как пополнить запасы артиллерийских снарядов на Украине и где их закупать, создает "более глубокий раскол" в Европе, который в итоге может оставить "неизгладимый след" и поставить под угрозу проект евроинтеграции.

Как отмечает агентство, страны Восточной Европы обвиняют Западную Европу в том, что она не прислушивается к нуждам Киева. При этом Bloomberg указывает, что Восточная Европа "не простит" у Западной победу России в украинском конфликте.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Европейский союз является одним из главных проигравших в украинском конфликте. Небензя отметил, что европейским странам "впрыскивали русофобский яд и в итоге полностью отравили" их.