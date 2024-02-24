Постпред КНР заявил, что Пекин продолжит защищать интересы своих компаний

Чжан Цзюнь в свете новых санкций напомнил, что "Китай не принимал участия в разжигании кризиса на Украине и не поддерживает в конфликте какую-либо из сторон"

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Китай выступает против злоупотребления украинским фактором в целях оправдания односторонних санкций и продолжит защищать интересы своих компаний. Об этом заявил постоянный представитель народной республики Чжан Цзюнь, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

"Китай решительно отвергает незаконные санкции, введенные в отношении его компаний США, Великобританией и ЕС, использующими в качестве предлога ситуацию на Украине. Китай продолжит принимать все необходимые меры для защиты законных интересов своих компаний и граждан", - отметил постпред.

Он напомнил, что "Китай не принимал участия в разжигании кризиса на Украине и не поддерживает в конфликте какую-либо из сторон".