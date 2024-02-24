Бербок заявила, что Запад не удерживал Украину от переговоров с Россией

Глава МИД ФРГ напомнила о переговорах в Стамбуле весной 2022 года, на которых "Украина была готова на уступки" на основании того, "чтобы Россия отвела войска"

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок опровергла заявления о том, что Запад препятствует переговорам Украины с Россией. Как утверждала она в колонке для газеты Bild, Запад со своей стороны уже два года "неустанно работает" над миром на Украине.

"Тот, кто говорит, что поставки оружия продлевают войну, играет на руку [президенту России Владимиру] Путину. Потому что это что ложь, когда говорят, что Запад удерживает Украину от переговоров, - утверждала она. - Факт в том, уже 731 день мы вместе с международными партнерами неустанно работаем над тем, чтобы на Украине, наконец, наступил мир".

Также Бербок напомнила о переговорах в Стамбуле весной 2022 года, на которых "Украина была готова на уступки" на основании того, "чтобы Россия отвела войска".

"Нет такого человека на Украине, который бы не хотел, чтобы эта война закончилась, - добавила министр. - И мы делаем все для того, чтобы эта надежда сбылась".

На западе ранее неоднократно говорили, что властям в Киеве самим решать, когда начинать переговоры с Москвой.

Стамбульские переговоры

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов они не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных военных вооружений, включая ядерное.

Войска РФ на киевском и черниговском направлениях были отведены, однако после этого переговоры по урегулированию оказались полностью заморожены, по словам президента РФ Владимира Путина, Киев отказался от договоренностей. В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

В ноябре 2023 года руководитель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в интервью украинскому телеканалу "1+1" в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с Москвой в 2022 году, заявил, что когда украинская делегация вернулась из Стамбула, в Киев приехал занимавший в то время пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и сказал: "Мы вообще не будем с ними ничего подписывать". Глава правительства, по его словам, также предложил "просто воевать".