МИД Турции убежден, что в украинском конфликте появится дипломатическое решение

Согласно заявлению ведомства, страна продолжит прилагать усилия для достижения справедливого и постоянного решения конфликта на базе независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины

АНКАРА, 24 февраля. /ТАСС/. МИД Турции выразил уверенность в том, что со временем в украинском конфликте возникнут подходящие условия для дипломатического урегулирования. Об этом говорится в заявлении ведомства на его сайте, сделанном в связи со второй годовщиной начала российской СВО на Украине.

"Война на Украине продолжается уже второй год, разрушительное воздействие на Украину растет, и усугубляются его негативные последствия на региональном и глобальном уровнях. Мы верим, что со временем сформируются условия, которые позволят нам активизировать дипломатический процесс. Понимая это, мы продолжаем обращаться к сторонам с необходимыми предложениями", - говорится в заявлении.

МИД добавил, что Турция "продолжит прилагать усилия для достижения справедливого и постоянного решения [конфликта] на базе независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Турция традиционно старается сохранять одинаковую дистанцию в диалоге с Россией и Украиной в условиях продолжающегося конфликта. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что является единственным лидером, который способен одновременно вести эффективный диалог и с Москвой, и с Киевом, предлагая варианты и инициативы для урегулирования. При этом Анкара в официальных заявлениях часто делает ремарку о необходимости защиты принципа территориальной целостности Украины.