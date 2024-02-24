Союзные наблюдатели констатировали полную открытость избирательного процесса в Белоруссии

Координатор делегации наблюдателей от Парламентского собрания Виктор Селиверстов отметил, что у наблюдателей от ПС есть полное понимание избирательного процесса в республике

МИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Наблюдатели на выборах в Белоруссии от Парламентского собрания (ПС) Союза Белоруссии и России констатируют полную открытость избирательного процесса. Об этом заявил координатор делегации наблюдателей от ПС Виктор Селиверстов.

"Представительство и открытость избирательного процесса в Беларуси полная, конечно", - сказал он журналистам после встречи с председателем Центральной избирательной комиссия Белоруссии Игорем Карпенко.

Селиверстов отметил, что у наблюдателей от ПС есть полное понимание избирательного процесса в республике. "То есть, как все организовано, зачем все организовано. И мы видим, что, во всяком случае то, что мы видим в Минске, конечно организовано все на высоком уровне", - подчеркнул он.

"Мы, конечно, часто слышим про всякие "диктатуры", значит, и у себя в России, и в Белоруссии, что здесь "все из-под палки", что здесь люди идут, потому что их заставляют. Слушайте, ну глупости это все. Мы видим настроение людей в Минске. Вы знаете, настроение не скроешь, оно видно и понятно. Люди ходят улыбаются, лица открытые, все у вас прекрасно, все работает, все хорошо", - заявил координатор наблюдательной миссии.

Он подчеркнул, что союзные парламентарии не сомневаются, что выборы пройдут на высоком уровне.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который пройдет 25 февраля, на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 265 кандидатов, за мандаты в местных советах планируют побороться 18 802 человека. С 20 до 24 февраля в стране проходит досрочное голосование.