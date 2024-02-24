NYT: надежды США на изоляцию России не оправдались

По информации газеты, в некоторых частях Азии, Африки и Южной Америки влияние РФ так же сильно, как и прежде, или даже растет

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Надежды США изолировать Россию не оправдались за эти два года. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Как утверждает издание, американские чиновники за два года не добились той изоляции России, которой планировали. В некоторых частях Азии, Африки и Южной Америки влияние России так же сильно, как и прежде, или даже растет, пишет газета. "Россия ни в коем случае не загнана в угол", - приводит издание слова профессора истории в Католическом университете Америки Майкла Киммеджа.

NYT отмечает, что Китай, Индия и Бразилия покупают российскую нефть в рекордных количествах, а на фоне увеличения экономического взаимодействия усилились дипломатические связи, в том числе с некоторыми близкими партнерами США. Как пример приводятся визиты президента России Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию. В Африке влияние России тоже растет, подчеркивает издание.

Также, по мнению аналитиков, позиции России выигрывают от поддержки президентом США Джо Байденом действий Израиля в секторе Газа, пишет газета. Многие лидеры видят лицемерие в осуждении Соединенными Штатами СВО на Украине и одновременной поддержке операции Израиля в Газе.