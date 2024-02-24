Замминистра обороны КНДР посетил прием в Пхеньяне по случаю Дня защитника Отечества

Российские дипломаты во главе с послом по случаю праздника возложили венок к Монументу освобождения и цветы на кладбище павших советских воинов

СЕУЛ, 24 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны КНДР Ким Мин Соп 23 февраля принял участие в приеме, организованном посольством РФ в Пхеньяне по случаю Дня защитника Отечества. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В мероприятии приняли участие посол РФ Александр Мацегора, военный атташе Валерий Исаенко, генералы и офицеры Корейской народной армии, чиновники и дипломаты народной республики, представители других иностранных государств, а также сотрудники посольства РФ. "Вечер прошел в теплой, дружественной обстановке", - проинформировало российское посольство на странице в сети "ВКонтакте".

Помимо этого, российские дипломаты во главе с послом по случаю праздника возложили венок к Монументу освобождения и цветы на кладбище павших советских воинов в Пхеньяне. Судя по опубликованным ЦТАК фотографиям, в церемонии принял участие военный оркестр.