По данным газеты, Запад не планирует рассматривать варианты сделки до этого периода

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Американские и европейские чиновники скептически относятся к возможности мирных переговоров по Украине до президентских выборов в США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее информации, западные чиновники скептически относятся к возможности мирных переговоров по Украине с Россией. Издание отмечает, что Запад до президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре, не планирует рассматривать варианты сделки.

Россия на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно ситуации вокруг Украины. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой для дипломатического урегулирования кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.