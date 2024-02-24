Папа Римский Франциск отменил аудиенции из-за недомогания

У понтифика наблюдаются "легкие симптомы гриппа", сообщила служба печати Святого престола

ВАТИКАН, 24 февраля. /ТАСС/. Субботние аудиенции Папы Римского Франциска отменили из-за "легких симптомов гриппа" у понтифика. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

87-летний глава Римско-католической церкви не так давно перенес бронхит, от которого лечился антибиотиками, вводимыми внутривенно. За последние два с лишнем года он перенес две операции на кишечнике. Сам он заявлял в интервью, что возраст дает о себе знать, но "пока жив" и сообщал о намерении поехать в августе в Папуа-Новую Гвинею. Понтифика также приглашали в его родную Аргентину, где он не был с момента избрания на папский престол в 2013 году.