В ЦИК Белоруссии заявили о поступлении более 20 жалоб на регистрацию кандидатов на выборах

Две из них обжаловались в суде, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Игорь Карпенко

МИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Более 20 жалоб было подано на регистрацию кандидатов на выборах в Белоруссии, две из них были отклонены в судебном порядке. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игорь Карпенко.

"Жалобы были по регистрации кандидатов, две обжаловались в суд. <...> Чуть больше 20 было жалоб на регистрацию кандидатов. Две из них, точно помню, обжаловались в суде", - сказал он на состоявшейся в ЦИК встрече с международными наблюдателями на выборах.

Карпенко пояснил, что после поступления жалобы "в окружной комиссии принимается решение, дальше обжалование идет в областную или Минскую городскую [избирательную] комиссию, и только потом в суд". "То есть, в ЦИК уже не обращаются. Законодательством так предусмотрено", - сказал он.

"Все были они признаны необоснованными, эти жалобы, два судебных иска были отказаны", - сообщил председатель ЦИК.

Он сообщил, что с начала работы в ноябре 2023 года прямой телефонной линии по вопросам выборов в Центризбирком поступило около 1,5 тыс. звонков. По большей части избиратели и кандидаты в депутаты просили сотрудников ЦИК проконсультировать их по тем или иным вопросам, связанным с организацией и проведением избирательной кампании.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который пройдет 25 февраля, на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 265 кандидатов, за мандаты в местных советах планируют побороться 18 802 человека. С 16 по 30 января в республике проходила регистрация кандидатов в депутаты всех уровней. С 20 до 24 февраля идет досрочное голосование.