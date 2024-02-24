Президент Финляндии призвал наращивать оборонно-промышленное производство

Саули Ниинистё отметил, что "поддерживает "формулу мира" президента Зеленского и инициативу мирного саммита"

ХЕЛЬСИНКИ, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё призвал наращивать оборонно-промышленное производство для долгосрочной поддержки Украины.

"Украина заслуживает нашей полной поддержки. И мы должны убедиться, что у нас есть возможности и ресурсы для поддержки в долгосрочной перспективе. Нам необходимо резко нарастить оборонно-промышленное производство", - говорится в заявлении главы государства, опубликованном в социальных сетях и на сайте канцелярии.

"В то же время мы должны стремиться к миру. Финляндия поддерживает "формулу мира" президента [Украины Владимира] Зеленского и инициативу мирного саммита. Украина заслуживает справедливого и прочного мира, при котором уважаются ее суверенитет, независимость и территориальная целостность", - добавил президент.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на земле.