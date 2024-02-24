Корабль ВМС Индии оказал помощь судну Islander, подвергшемуся атаке хуситов

По данным сервиса Marine Traffic, сухогруз следовал под флагом Палау из Таиланда в Египет

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 февраля. /ТАСС/. Корабль индийских ВМС оказал помощь коммерческому судну Islander, которое подверглось атаке со стороны йеменского движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах". Об этом сообщила пресс-служба ВМС страны.

Ранее военный представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что хуситы утром 22 февраля атаковали судно Islander в Аденском заливе с помощью противокорабельных ракет. В результате на борту судна возник пожар.

"Оперативно реагируя на сигнал бедствия, корабль ВМС Индии, несущий дежурство в Аденском заливе в рамках миссии по поддержке безопасности, во второй половине дня 22 февраля прибыл к судну Islander. Специалисты-саперы ВМС Индии поднялись на борт и провели проверку на наличие возможных остатков взрывчатки, установив, что такой угрозы нет. Также была оказана медицинская помощь пострадавшим", - заявили в пресс-службе ВМС Индии.

По данным сервиса Marine Traffic, сухогруз Islander следовал под флагом Палау из Таиланда в Египет.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ западные страны создали коалицию по обеспечению безопасности навигации в регионе. Индия разместила там не менее 10 своих кораблей, но ВМС страны действуют самостоятельно, не в рамках международной коалиции.