Лебедев: в Белоруссии приняли меры, чтобы не допустить повторения ситуации 2020 года

Генеральный секретарь СНГ отметил, что тогда все "дошло до уличных манифестаций, столкновений"

МИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Белоруссии приняли все меры для того, чтобы на парламентских и местных выборах не допустить ситуации, произошедшей после президентских выборов 2020 года. Об этом заявил глава миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ) на парламентских выборах в Белоруссии, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Главная задача, как мне представляется, в первую очередь всех структур - не допустить создания той напряженной ситуации, которая сложилась в 2020 году. Там, к сожалению, дошло до уличных манифестаций, столкновений. Сейчас соответствующие структуры Республики Беларусь предприняли все шаги для того, чтобы не допустить этого", - сказал он на встрече с представителями миссии наблюдателей от ШОС.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который пройдет 25 февраля, на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 265 кандидатов, за мандаты в местных советах планируют побороться 18 802 человека. С 16 по 30 января в республике проходила регистрация кандидатов в депутаты всех уровней. С 20 до 24 февраля идет досрочное голосование.

В преддверии выборов в Белоруссии были усилены меры безопасности, все силовые структуры были переведены на усиленный вариант несения службы, на участках для голосования, которые были оборудованы системами видеонаблюдения и тревожными кнопками, организована круглосуточная охрана. Ранее власти неоднократно заявляли, что деструктивные силы намерены расшатать ситуацию в стране в преддверии кампаний по выборам депутатов всех уровней в 2024 году и президента в 2025 году. При этом в силовых структурах республики подчеркивали, что готовы обеспечить порядок на выборах.