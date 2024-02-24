ЦАХАЛ сообщил о ликвидации нескольких "отрядов террористов" в Газе

Речь идет о боях в районе Эз-Зейтун и городе Хан-Юнис

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 февраля. /ТАСС/. Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе боев в районе Эз-Зейтун и городе Хан-Юнис в секторе Газа за сутки убили десятки вооруженных радикалов и ликвидировали несколько "отрядов террористов". Об этом сообщили в армейской пресс-службе.

"Войска ЦАХАЛ продолжают операции в Хан-Юнисе [на юге сектора Газа] и за прошедший день уничтожили множество террористов точным снайперским огнем. За сутки было обнаружено несколько отрядов террористов, приближавшихся к войскам ЦАХАЛ, которые были уничтожены танковым огнем. Солдаты также выявили трех террористов, двигавшихся в сторону войск ЦАХАЛ, вертолет ЦАХАЛ ликвидировал их ударом с воздуха. Через несколько минут были идентифицированы еще четыре террориста, которые также были атакованы и убиты с воздуха", - говорится в сообщении

"Солдаты ЦАХАЛ продолжают операции в районе Аз-Зейтун [в северной части анклава]. Дрон ЦАХАЛ обнаружил отряд террористов, готовившийся запустить противотанковую ракету по военным, летательный аппарат ЦАХАЛ нанес удар по террористам и уничтожил их", - продолжили в пресс-службе. "За сутки несколько террористов были убиты в результате авиаударов и боестолкновений на земле. Кроме того, военнослужащие обнаружили большое количество оружия, в том числе автоматы и магазины к ним, а также жилеты и документы, принадлежащие террористической организации ХАМАС", - добавили военные.

"В центральной части сектора Газа за прошедшие сутки войска ЦАХАЛ уничтожили несколько террористов. В ходе одного из инцидентов военнослужащие засекли рядом с войсками 2 террористов, у которых были сумки и предмет, предположительно являющийся оружием. Через несколько минут войска уничтожили террористов ответным огнем", - сообщили также военные.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.