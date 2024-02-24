В Минздраве Газы сообщили, что число жертв агрессии Израиля превысило 29,6 тыс.

С начала резкой эскалации напряженности в секторе ранения получили 69 737 человек

КАИР, 24 февраля. /ТАСС/. Более 29,6 тыс. человек погибли в результате действий израильской армии в палестинском секторе Газа с начала октября прошлого года по настоящее время. Об этом информировало министерство здравоохранения анклава.

"Число жертв израильской агрессии в Газе на сегодняшний день достигло 29 606", - указывается в заявлении Минздрава, которое привел телеканал Al Jazeera. По данным ведомства, с начала резкой эскалации напряженности в секторе до настоящего времени ранения получили 69 737 человек.

Только за минувшие сутки при обстрелах и бомбардировках израильскими силами различных районов Газы было убито 92 палестинца, 123 человека получили ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.