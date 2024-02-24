СМИ: президент Франции не примет участие в онлайн-саммите G7 по Украине

По данным газеты La Repubblica, официальная причина - занятость внутренними делами, связанными с массовыми протестами аграриев

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон не примет участие в саммите стран Группы семи, который пройдет во второй половине дня в формате видеоконференцсвязи из Киева, куда приехала председательствующая на нем премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Как пишет газета La Repubblica, ссылаясь на источники в Елисейском дворце, официальная причина - занятость внутренними делами, связанными с массовыми протестами аграриев.

Однако, как отмечает издание, на фоне того, что Мелони прибыла в Киев, откуда будет установлена видеосвязь с другими лидерами "семерки", включая президента США Джо Байдена, решение Макрона является выражением неуважения итальянским партнерам.

Отношения Рима с Парижем традиционно неровные. Инициатором саммита "семерки" в день второй годовщины начала СВО на Украине выступила Италия. Макрон намерен собрать в понедельник собственную встречу, посвященную Украине, и участие Мелони в ней не значится. Газета пишет, что саммит 24 февраля проводится по настоянию Вашингтона. Там уже объявили, что Байден примет Мелони 1 марта. 2 марта итальянский премьер посетит Канаду, ее премьер-министр Джастин Трюдо также прибыл в Киев. В украинской столице находится и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Францию же на полувиртуальном саммите "семерки" из Киева будет представлять министр вооруженных сил Себастьен Лекорню, пишет La Repubblica.